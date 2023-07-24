ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова в Киеве, видео и фото

Евгения Борисова обнаружили и задержали в Киеве.

Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом сообщили в Бюро.

«В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Бывшее должностное лицо пыталось убежать от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, месторасположение и т.д.

Два дня продолжались активные поиски и, в конце концов, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий его было обнаружеон и задержано в Киеве», - пишут в Государственном бюро расследований.

В Бюро отметили, что будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

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