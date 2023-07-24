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  1. В Украине

Причины увольнения Пристайко и кто займет его место – инсайдерская информация из кулуаров

13:14, 24 июля 2023
В Парламенте существуют неоднозначные мнения относительно причин увольнения Пристайко и возможного назначения на его место Костина.
Причины увольнения Пристайко и кто займет его место – инсайдерская информация из кулуаров
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В Раде курсирует информация о том, что Вадима Пристайко уволили с должности посла в Великобритании за критику в адрес президента. Теперь его место может занять Генеральный прокурор Андрей Костин. Об этом сообщает NV.

Сам Костин возможное назначение на должность посла пока не комментирует.

Не подтвердили, но и не опровергли информацию о назначении еще двух источников редакции NV в представительстве партии «Слуга народа».

В то же время опрошенные журналистами представители «Слуги народа» убеждены, что посла уволили за недавнее интервью, в котором он подверг критике слова президента Украины Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, назвав их «нездоровым сарказмом».

Один из инсайдеров NV в парламенте, приближенный к Банковой, заметил, что Пристайко давно планировали заменить. Мол, от посла ожидали большей активности в работе на этом посту. Но критика президента стала последней каплей.

Высокопоставленный представитель МИД не под запись заметил, что увольнение посла действительно связано с критикой в адрес главы государства. Кроме того, по его словам, к Пристайко со стороны Банковой «была личная неприязнь», хотя вслух это и не звучало.

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