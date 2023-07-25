Юрий Аристов написал заявление о составлении депутатского мандата, сообщил Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины», - отметил Стефанчук и добавил фото заявления.

Спикер отметил, что она будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции может быть приостановлено.

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