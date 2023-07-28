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651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

Секретариат Высшего совета правосудия разрешат финансировать за счет средств правительств иностранных государств

В том числе, за счет денег иностранных правительств можно будет обеспечивать деятельность Службы дисциплинарных инспекторов, которая будет готовить проекты решений о привлечении определенных судей к ответственности.

Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности

Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.

  1. В Украине

ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское, видео

08:14, 28 июля 2023
Украинские военные выбили врага из Старомайорского.
ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское, видео
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Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают об освобождении села.

 «35-я бригада, а также батальон теробороны «Арей» выполняя задание освободили село Старомайорское», - заявили военные в видео.

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