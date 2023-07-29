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Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

Высший совет правосудия разрешил следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестр судебных решений

Доступ к Реестру судебных решений смогут ограничивать на основании постановления следователя или прокурора, - Высший совет правосудия внезапно решил изменить свою позицию.

Кто из судей 9 августа может получить командировку в новый суд – список ВККС

Наибольшее количество кандидатов хотят командироваться в Соломенский районный суд Киева.

Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает провести выборы во время войны, и предстоит принять важные решения по этому вопросу

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что нет конституционного запрета на выборы во время войны и не должно быть застоя демократии в Украине.

Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

  1. В Украине

Ракетный удар по дому в Днепре: Зеленский обнародовал видео с последствиями

08:19, 29 июля 2023
В результате ракетного удара по Днепру есть пострадавшие.
Ракетный удар по дому в Днепре: Зеленский обнародовал видео с последствиями
Фото: скриншот
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Как сообщалось ранее, 28 июля в Днепре во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-за ракетного удара по Днепру пострадали 9 человек, среди них двое детей – 14 и 17 лет.

«У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома», - сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было попадание в многоэтажку и здание СБУ и обнародовал видео.

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