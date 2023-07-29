Ракетный удар по дому в Днепре: Зеленский обнародовал видео с последствиями

В результате ракетного удара по Днепру есть пострадавшие.

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Как сообщалось ранее, 28 июля в Днепре во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, из-за ракетного удара по Днепру пострадали 9 человек, среди них двое детей – 14 и 17 лет.

«У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома», - сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было попадание в многоэтажку и здание СБУ и обнародовал видео.

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