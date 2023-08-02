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Администрации Государственной пограничной службы добавили полномочия

Теперь она также координирует деятельность государственных органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении государственной границы.

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  1. В Украине

Пограничники показали, как сбивали «шахеды» во время ночной атаки, видео

23:22, 2 августа 2023
Двум огневым группам удалось уничтожить по одному вражескому дрону.
Пограничники показали, как сбивали «шахеды» во время ночной атаки, видео
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В среду, 2 августа, во время ночной вражеской атаки пограничники сбили два «Шахеда» на юге страны. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Ночью российская федерация совершила массированную дроновую атаку беспилотниками типа Shahed-136 по портовой и промышленной инфраструктуре Подунавья.

Получив команду в бой, огневые группы оперативно заняли позиции для уничтожения вражеских БПЛА. Несмотря на сложное визуальное обнаружение цели в темноте, двум огневым группам удалось уничтожить по одному вражескому дрону», — говорится в сообщении.

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