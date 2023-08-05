В Киеве начали монтаж тризуба на щит Родины-матери, видео

На монумент «Родина-мать» начали поднимать тризубец.

В субботу, 5 августа, в Киеве начали установку трезубца на щит «Родины-матери» – на данный момент осуществляется поднятие герба на монумент. Видео поднятия тризубца публикуют местные жители в социальных сетях.

Установку тризубца несколько раз переносили из-за сильных порывов ветра.

Представитель компании, занимающейся установкой тризубца, сообщил, что сам процесс подъема займет 15−20 мин, а закрепление — еще три часа.

Ранее сообщалось, что монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать на «Украина-мать».

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