Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток: вспомнил военкомов и депутатов

Глава государства подчеркнул, что старых форматов больше не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продлении кадровых чисток. Об этом он отметил в традиционном обращении.

«На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институций от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину», - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что старых форматов больше не будет.

«Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы ни был человек - то ли «военкомом», то ли депутатом, то ли должностным лицом - каждый должен работать только ради государства. Так и будет», – добавил он.

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