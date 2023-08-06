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Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда по делу о возмещении МТСБУ ущерба вместо ликвидированного страховщика

МТСБУ только гарантирует получение возмещения потерпевшим и не может отвечать за просрочку выполнения обязательств по выплате страховщиком страхового возмещения по договорам страхования, - БП ВС.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА

Для повышения уровня стимулирующих выплат необходимо 548,8 млн. гривен.

У гражданских лиц, имеющих незадекларированное оружие и боеприпасы, будет месяц на их декларирование или сдачу

В законе установят, что гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах данных МВД или не задекларированы в органах Национальной полиции, на территории, где не ведутся боевые действия.

  1. В Украине

Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток: вспомнил военкомов и депутатов

09:12, 6 августа 2023
Глава государства подчеркнул, что старых форматов больше не будет.
Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток: вспомнил военкомов и депутатов
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продлении кадровых чисток. Об этом он отметил в традиционном обращении.

«На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институций от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину», - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что старых форматов больше не будет.

«Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы ни был человек - то ли «военкомом», то ли депутатом, то ли должностным лицом - каждый должен работать только ради государства. Так и будет», – добавил он.

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