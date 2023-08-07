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Украина вернула из российского плена еще 22 защитника, фото и видео

12:02, 7 августа 2023
Домой вернулись бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
Украина вернула из российского плена еще 22 защитника, фото и видео
Фото: Андрей Ермак
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В понедельник, 7 августа, Украина вернула домой из плена еще 22 бойца Сил обороны. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов.

Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди уволенных есть раненые.

Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому молодому – 23 года», — отметил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.

«Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу Президента и вернуть всех наших людей», — добавил Ермак.

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