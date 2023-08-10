В Национальный музей истории Украины передали уникальный артефакт ІІІ века, фото

Аналоги найденной старожитности — самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.

Источник фото: npu.gov.ua

Нацполиция передала на хранение в Национальный музей истории Украины уникальное украшение ІІІ века.

Так, в феврале этого года полицейские изъяли сокровище после его незаконной продажи на интернет-форуме.

Аналоги найденной старожитности — самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции, отметили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Эксперты музея провели атрибутацию археологической находки и определили достоверность и подлинность ее происхождения. 8 августа правоохранители передали Национальному музею истории Украины на ответственное хранение пояс ІІІ века, который в ближайшее время можно будет увидеть на представленной выставке. Памятку связывают с военной культурой древних германцев, которые в то время мигрировали через территорию современной Украины.

Источник фото: npu.gov.ua

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