Проект моста-волны на Оболони изменили: как на самом деле он будет выглядеть, фото

Переправа будет отличаться от исходных визуализаций.

В Киеве на Оболони продолжается строительство нового моста-волны. Переправа должна соединить парк Наталка с Оболонским островом на Днепре.

Первое фото построенной части моста загрузила в сеть архитектор ОО «Парк Наталка» Богдана Бесчастная. На нем видна готовая часть постройки.

Проект волнообразного моста на Оболони претерпел изменения, подтвердил архитектор проекта Андрей Миргородский, передает The Village.

Миргородский заявил, что визуализации, опубликованные ранее, лишь иллюстрировали идею, а окончательные проектные решения отражены на других рендерах, которые до сих пор не обнародовались.

По словам архитектора, строительство моста завершат осенью 2023 года. В то же время в Оболонской РГА в апреле сообщали, что запланированный срок завершения строительства – 2024 год.

Мост станет частью развлекательного парка с пляжем, велодорожками, зоной для барбекю, фудкортом, спортивными и детскими площадками, набережной с причалом для лодок, строящимся на Оболонском острове.

Известно, что на строительство моста-волны метрополия Большого Парижа выделила 19496412 грн. Позже правительство Тайваня предоставило на достройку еще 2,5 млн долларов фонда «Будущий Киев», который основали местный председатель Виталий Кличко и застройщик Игорь Никонов.

Мост-волна на Оболони будет 160 метров в длину, и 4 метра – в ширину. Сооружение будут подсвечивать разными цветами, а также включать музыку, когда будет собираться определенное количество людей.

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