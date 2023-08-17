На Арестовича подали заявление в СБУ

Автор заявления считает, что в выражениях Арестовича могут содержаться признаки оправдания российской захватнической войны.

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На бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины за его высказывание, что якобы украинці дали оккупантам «прекрасную мотивацию воевать». Об этом сообщил блоггер Александр Нотевский.

«Накатал заявление в СБУ, интересно, что будет», - написал он.

По словам автора заявления, в словах Арестовича могут содержаться признаки оправдания вооруженной агрессии рф против Украины в видео-интервью на YouTube.

Сам экс-политик не комментировал обвинения в свой адрес.

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