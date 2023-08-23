ВСУ подняли флаг над селом Роботино, видео

Сине-желтый флаг взвился над разрушенной российскими оккупантами школе.

Фото: t.me/brygada47

Военные 47-й отдельной механизированной бригады подняли украинский флаг над селом Роботино в Запорожской области.

"Исторический день! Воины 47-й отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском", - говорится в сообщении бригады.

Видео с поднятием флага опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В этом селе идут бои, украинская армия вытесняет врага.

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