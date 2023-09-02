Пограничники с помощью БПЛА обнаружили уклонистов, пытавшихся попасть в Молдову: видео

Уклонистов обнаружили на окраине с. Гребеники в Одесской области.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники с помощью беспилотника разоблачили пособника переправки лиц через государственную границу, а также трех правонарушителей, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Правонарушителей на автомобиль марки «ВАЗ» обнаружили на окраине с. Гребеники на Одесщине. Пограничники автомобиль догнали и задержали. За рулем находился местный житель, в салоне – три пассажира – граждане Украины.

«Выяснилось, что украинцы решили незаконно попасть за границу, чтобы избежать призыва на военную службу. Для этого через Интернет они связались с организатором, который давал указания о встрече с переправителем. За это они должны были заплатить по 4500 долларов США с каждого», - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что в отношении «пассажиров», пытавшихся незаконно пересечь границу, составлены протоколы об административных правонарушениях. А переправителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 332 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой задержали уклонистов.

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