Как обустроили учебные классы в метро Харькова, фото

В «метрошколе» обустроили кабинеты для занятий 60 классов.

Фото: city.kharkov.ua

В Харькове представили классы для обучения в метрополитене. Под землей будет учиться более тысячи школьников. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Как рассказал мэр Игорь Терехов, в «метрошколе» обустроили кабинеты для занятий 60 классов. Дети будут учиться в две смены: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Классы «метрошколы» оборудовали системы рекуперации воздуха, освещения и звукоизоляции. Терехов заверил, что в ГСЧС одобрили обучение в подземке и предоставили соответствующие разрешения.

На станции метро школьников в сопровождении учителей будет подвозить школьный автобус. Для этого в городе разработали 34 маршрута. На станциях будут работать психологи и медики. Питание детей оплатили из городского бюджета.

«С 4 сентября здесь стартуют занятия для более чем одной тысячи детей. Это первый шаг, и когда родители увидят, какие условия здесь созданы, количество желающих, я уверен, будет расти», - отметил Терехов.

Фото: city.kharkov.ua

Напомним, что в Харькове часть детей будет ходить на уроки очно, но занятия будут проходить не в школе, а на станциях метрополитена.

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