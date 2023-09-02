В Киеве откроют первую в Украине библиотеку настольных игр, фото

В столице откроют первую на Украине библиотеку настольных игр. Открытие состоится в среду, 6 сентября.
Как отметили в КГГА, чтобы воспользоваться игровым фондом нужно стать читателем Центральной библиотеки им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева.
«Сначала планируется проводить игровые встречи. Также все желающие могут брать настолки в читальном зале. Со временем игры будут выдавать домой, как книги», - говорится в сообщении.
Игровой фонд Библиотеки насчитывает более 125 игр. Это разнообразные настольки – от самых простых до сложных экономических стратегий. Коллекцию игр передал Союз издательств настольных игр.
В КГГА отметили, что это пилотный проект — со временем Департамент культуры КГГА расширит его и другие библиотечные пространства города.
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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