В Киеве откроют первую в Украине библиотеку настольных игр, фото

Желающие смогут брать настолки в читальном зале, а со временем игры будут выдавать домой, как книги.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице откроют первую на Украине библиотеку настольных игр. Открытие состоится в среду, 6 сентября.

Как отметили в КГГА, чтобы воспользоваться игровым фондом нужно стать читателем Центральной библиотеки им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева.

«Сначала планируется проводить игровые встречи. Также все желающие могут брать настолки в читальном зале. Со временем игры будут выдавать домой, как книги», - говорится в сообщении.

Игровой фонд Библиотеки насчитывает более 125 игр. Это разнообразные настольки – от самых простых до сложных экономических стратегий. Коллекцию игр передал Союз издательств настольных игр.

В КГГА отметили, что это пилотный проект — со временем Департамент культуры КГГА расширит его и другие библиотечные пространства города.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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