Дети Харькова учатся в метро: на 5 станциях обустроился 61 класс, видео

На каждой станции метро дежурят полицейские и спасатели, чтобы обеспечить безопасность детей во время обучения.

На пяти станциях метрополитена Харькова проходит обучение для школьников. В учебном процессе участвуют 61 класс детей разного возраста, – сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Уроки в метро. Могли бы когда-то представить, что украинские дети будут учиться в подземке? Сейчас это наша реальность. По крайней мере в Харькове. Здесь на пяти станциях метрополитена учится 61 класс детей разного возраста», – сказал министр.

По словам Клименко, на каждой станции работают полицейские и спасатели, чтобы обеспечить безопасность детей и предотвратить возможные угрозы.

Кроме того, для обеспечения безопасности школьников патрульные будут сопровождать школьные автобусы во время их перевозки из отдаленных районов города.

Видео: Тelegram / Игорь Клименко

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