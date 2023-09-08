Известный британский актер Стивен Фрай озвучил для «Укрзализныци» вымышленную станцию, видео

В «Укрзализныце» отметили, что в эксклюзивном сотрудничестве со Стивеном Фраем добавляют еще одну остановку всем своим поездам.

Британский актер, писатель, сценарист, телевизионный ведущий и режиссер Стивен Фрай, который приехал в Киев, встретился с представителями «Укрзализныци» и записал «голос» к выдуманной платформе «Девять и три четверти». Видео опубликовала пресслужба «Укрзализныци».

В компании в шутку отметили, что в эксклюзивном сотрудничестве со Стивеном Фраем добавляют еще одну остановку всем своим поездам.

Напомним, актер был в Киеве 6 сентября по случаю третьего саммита первых леди и джентльменов и стал ведущим мероприятия.

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