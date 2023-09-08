В Одессе спасатели освободили из металлической ловушки ребенка: видео

7-летний мальчик застрял в решетке окна.

В Одессе спасатели освободили из металлической ловушки ребенка. Такой вызов чрезвычайники получили в четверг, 7 сентября.

Как рассказали в ГСЧС, 7-летний мальчик оказался в ловушке, поэтому с помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали оконную решетку и высвободили голову малыша.

Мальчик не пострадал, но очень испугался.

В ГСЧС подчеркнули, что такие ситуации не всегда могут заканчиваться без травм, поэтому нужно следить за детьми и обучать их правилам безопасности.

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