Экс-полицейский создал «детективное агентство», которое сбывало информацию из закрытых баз данных правоохранителей

В свой «бизнес» злоумышленник привлек действующего сотрудника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа.

Фото: ОГП

Правоохранительные органы прекратили противоправную деятельность частного детективного агентства, представители которого сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Руководителю детективного агентства сообщили о подозрении по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УК Украины). Сотрудник полиции подозревается в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

«По данным следствия, детективное агентство организовал бывший полицейский. Под прикрытием легального предприятия по предоставлению юридических услуг он выполнял заказы по сбору конфиденциальной информации о гражданах.

Чтобы получать сведения из закрытых баз данных, «детектив» привлек действующего сотрудника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Он предоставлял сведения о пересечении государственной границы», - говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что стоимость услуг колебалась от 300 долларов. Оплату принимали на банковскую карту.

Во время обысков по адресам проживания указанных лиц изъяты мобильные телефоны, на которых хранилась информация с ограниченным доступом, а также банковские карты.

По ходатайству прокуроры полицейского отстранили от службы.

Фото: ОГП

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