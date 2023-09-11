В ГУР опубликовали уникальные фотографии с разведчиками на «Вышках Бойко»

Обнародовали фотографии тайной спецоперации ГУР МО Украины на газодобывающих платформах в Черном море.

Как сообщалось ранее, Украина вернула под контроль газовые и нефтяные платформы в Черном море между Одессой и оккупированным Крымом. Эти объекты более известны под названием «вышки Бойко».

Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опубликовали фотографии с разведчиками на так называемых «Вышках Бойко».

«Путь разведчиков-спецназначенцев штормовой акваторией на резиновых лодках;

зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;

Столкновение с вражеской авиацией;

Эвакуация «Конана» – воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

Слава Украине!», - говорится в сообщении.

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