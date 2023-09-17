ВСУ освободили Клещеевку в Донецкой области, видео

Российские оккупанты были выбиты из Клещеевки.

В воскресенье, 17 сентября, украинские защитники заявили об окончательном освобождении Клещеевки в Донецкой области. Об этом сообщила 80 отдельная десантно-штурмовая бригада и штурмовая бригада Нацполиции «Лють».

«Населенный пункт КЛЕЩЕЕВКА окончательно освобожден от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють».

Но противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает со всех возможных средств огневого поражения», - говорится в сообщении.

Ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал фото с военными в населенном пункте Клещеевка на фоне местного храма.

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