Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на скандальное видео избиения гражданского военкомами

В сети распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским.

Львовский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандальное видео жесткого задержания гражданского мужчины военнослужащими в городе Самбор во Львовской области.

Пока неясно, что именно предшествовало избиению на видео, события инцидента выясняются в рамках расследования.

Военнослужащие, участвовавшие в конфликте, временно отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения служебной проверки и установления всех обстоятельств происшествия.

«На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, гражданских лиц задержали на границе, когда они пытались выехать незаконно за границу и были доставлены в ТЦК города Самбор.

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