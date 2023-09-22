США вернули Украине культурные ценности с временно оккупированных территорий, фото

Их конфисковали правоохранительные органы США.

Источник фото: president.gov.ua

Соединенные штаты Америки вернули Украине культурные ценности, похищенные с временно оккупированных территорий. Их конфисковали правоохранительные органы США.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов.

Как рассказали в Офисе Президента, в июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который после соответствующего исследования оказался европейским железным топором XVII ст. с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки.

Также в июне прошлого года были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из россии. В частности, три железных топора XVII в., три кирки XVII в., два железных скифских меча-акинака VI в. до н. э., а также один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 г. до н. э.

Указанные артефакты были конфискованы для передачи Посольству Украины в Соединенных Штатах в административном порядке.

Источник фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.