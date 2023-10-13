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«Нашпиговал» автобус iPhone 15 Pro Max: у перевозчика обнаружили более 400 телефонов, фото

17:20, 13 октября 2023
Общая стоимость обнаруженной таможенниками скрытой техники составляет более десяти миллионов гривен.
«Нашпиговал» автобус iPhone 15 Pro Max: у перевозчика обнаружили более 400 телефонов, фото
Фото: customs.gov.ua
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На границе со Словакией таможенники предотвратили незаконный ввоз большой партии современных гаджетов, скрытых в рейсовом автобусе. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

Инцидент произошел на таможенном посту «Ужгород-автомобильный». Современную технику пытались завезти на таможенную территорию Украины рейсовым автобусом, заранее утаив в конструктивных полостях. Таким образом дельцы надеялись избежать обязательное декларирование и налогообложение на границе с последующим коммерческим сбытом дорогостоящей техники.

«Так, возвращаясь из стран Евросоюза, водитель рейсового автобуса во время прохождения таможенного контроля заверял инспекторов-поисковиков об отсутствии товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей, а также, что не перемещает через границу скрытые вещи.

Но тщательная проверка салона автобуса показала «неискренность» перевозчика, который практически «нашпионил» все доступные конструктивные полости транспортного средства новенькими мобильными телефонами разных марок и моделей. Чтобы добраться до них, закарпатским таможенникам пришлось демонтировать декоративные панели и обшивку в салоне автобуса», - говорится в сообщении.

Сейчас уже извлечено более 400 шт мобилок, из которых – 169 айфонов, среди которых значительное количество последней модели iPhone 15 Pro Max. По предварительной оценке, общая стоимость обнаруженной таможенниками скрытой техники составляет более десяти миллионов гривен.

Сейчас автобус находится на проверке сканера, который поможет инспекторам таможни четко указать возможные дополнительные места хранения побелок.

Пограничники отметили, что в отношении водителя будут составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Данная статья предусматривает штраф в размере 100% от стоимости предметов правонарушения, их конфискацию вместе с транспортным средством, которое использовалось для перемещения скрытого товара в труднодоступных местах.

«После окончательной проверки транспортного средства и перерасчета обнаруженного скрытого товара, Закарпатская таможня проинформирует дополнительно», - добавили в сообщении.

Фото: customs.gov.ua

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