Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов, фото

Исследовательское ношение проводят уже второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины сообщило о тестировании двух моделей женских бронежилетов. Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой «брони» к боевым.

«Женщины одной из воинских частей ВСУ испытывают две модели бронежилетов модульных с конструктивно изогнутой пластиной. Новая разработка учитывает особенности телосложения военнослужащих», - сказано в сообщении.

Как отмечается, Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ проводит такое исследовательское ношение уже во второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения.

После завершения «полевого» исследовательского ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в разных климатических условиях.

По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ.

Источник фото: Минобороны

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