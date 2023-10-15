На Черкасщине саперы завершили работы в Золотоноше: изъяли 590 взрывоопасных предметов, фото

Вилучено 590 небезпечних знахідок різного калібру времен Второй мировой войны.

На Черкасщине саперы ГСЧС завершили работы в городе Золотоноша. Специалисты изъяли 590 опасных находок разного калибра времен Второй мировой войны.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, в течение четырех суток саперы части пиротехнических работ Черкасщины осуществляли обследование участков и изъятие взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в городе Золотоноша.

«По состоянию на 14 октября пиротехническим расчетом аварийно-спасательного отряда спецназначения уже изъято 590 опасных находок разного калибра.

Работы завершены», - говорится в сообщении.

Как мы рассказывали, на Черкасщине во время земляных работ обнаружили снаряды времен Второй мировой войны, фото.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.