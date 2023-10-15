Комитет рекомендовал законопроект о Госбюджете на 2024 год до первого чтения — Пидласа

В частности, Пидласа отметила, что есть ряд существенных изменений, которые Правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год (№10000) до первого чтения. Об этом сообщила Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

В частности, рассказали в Аппарате ВРУ, Пидласа отметила, что есть ряд существенных изменений, которые Правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению, а именно:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн

дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;

направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных,

увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов,

увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей в общей сложности на 62 млн грн,

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежанием неуплаты таможенных пошлин и платежей,

увеличить на 5 млн грн расходы на НСЗУ работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы,

выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы,

добавить дополнительно 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Также Комитет рекомендует предоставить Правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос.

«Как следствие, у нас будет дополнительная возможность увеличить доходную часть Государственного бюджета и еще раз тщательно проанализировать расходы Государственного бюджета на 2024 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут иметь обоснованную потребность в следующем году», — отметила Роксолана Пидласа.

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