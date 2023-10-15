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Комитет рекомендовал законопроект о Госбюджете на 2024 год до первого чтения — Пидласа

14:38, 15 октября 2023
В частности, Пидласа отметила, что есть ряд существенных изменений, которые Правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению.
Комитет рекомендовал законопроект о Госбюджете на 2024 год до первого чтения — Пидласа
Источник фото: rada.gov.ua
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Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год (№10000) до первого чтения. Об этом сообщила Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

В частности, рассказали в Аппарате ВРУ, Пидласа отметила, что есть ряд существенных изменений, которые Правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению, а именно:

  • в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн
  • дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;
  • направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных,
  • увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов,
  • увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей в общей сложности на 62 млн грн,
  • сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежанием неуплаты таможенных пошлин и платежей,
  • увеличить на 5 млн грн расходы на НСЗУ работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы,
  • выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы,
  • добавить дополнительно 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Также Комитет рекомендует предоставить Правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос.

«Как следствие, у нас будет дополнительная возможность увеличить доходную часть Государственного бюджета и еще раз тщательно проанализировать расходы Государственного бюджета на 2024 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут иметь обоснованную потребность в следующем году», — отметила Роксолана Пидласа.

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