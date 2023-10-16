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  1. В Украине

На Днепропетровщине из рудного карьера спасли двух девочек, фото

11:40, 16 октября 2023
Детей доставили в больницу для дальнейшего медицинского осмотра.
На Днепропетровщине из рудного карьера спасли двух девочек, фото
Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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На Днепропетровщине из рудного карьера спасли двух девочек, которые оказались на склоне и не могли самостоятельно выбраться.

Как рассказали в ГСЧС Украина, в воскресенье, 15 октября, в 17:33 в Службу спасения поступило сообщение от свидетелей о том, что в карьер упали два ребенка.

Как выяснилось, на склоне рудного карьера, глубиной примерно 500 м, на расстоянии 150 м от верхней кромки, находились две девочки, которые не могли самостоятельно выбраться.

С помощью спасательной веревки чрезвычайники подняли девочек 2012 и 2014 годов рождения со склона карьера и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Детей доставили в больницу для дальнейшего медицинского осмотра.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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