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Выдавали себя за военных и обещали забрать «на ноль»: на Прикарпатье обезвредили банду рэкетиров, фото

12:35, 16 октября 2023
Злоумышленники пытались обложить «данью» местных предпринимателей.
Выдавали себя за военных и обещали забрать «на ноль»: на Прикарпатье обезвредили банду рэкетиров, фото
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Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем «смотрящего» с Ивано-Франковской области, известного криминального авторитета.

Как сообщила пресс-служба СБУ, участники группировки терроризировали жителей региона, требовали с них деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли счет за мирное решение проблемы.

«В случае отказа – участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также конфискацией автомобилей и недвижимости.

За один рэкетирский «налет» фигуранты могли «выбить» из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте.

Таким образом, злоумышленники пытались обложить «данью» местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины», - говорится в сообщении.

В спецслужбе добавляют, что с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, которые заберут к себе «на ноль», где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

«По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не оплатит им деньги», - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области нейтрализована деятельность лидера преступной группировки и его активных участников, которые терроризировали и пытались держать в страхе местных жителей.

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