В Киев прибыл с визитом глава ОБСЕ Буяр Османи, фото

Османи побывал в одной из школ Киева, подвергшейся обстрелам со стороны россии.

В понедельник, 16 октября, министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает македонское издание Сivil media, которое взяло комментарий в Османе в вагоне поезда.

Османи подчеркнул, что Украина является приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации в Европе.

«Когда под угрозой сама основа организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине – российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка», - сказал он.

Османи побывал в одной из школ Киева, подвергшейся обстрелам со стороны россии.

«Это суровое напоминание о неотложной потребности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего», - отметил глава ОБСЕ.

Политик напомнил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину. А теперь он завершает год поездкой в столицу Украины.

Османи отметил, что ОБСЕ имеет 21 проект в Украине, один из которых – разминирование. По оценкам, около 100 тысяч квадратных км в Украине загрязнены минами. Он добавил, что процесс разминирования не будет кратковременным.

«ОБСЕ закладывает фундамент и будет учитывать экологические последствия такого процесса», – сказал он.

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