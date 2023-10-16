Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исключительно коллегия ВККС имеет право принимать решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности, - выводы ученых

Также в выводах ученые отмечают, что представление об увольнении судьи на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела Переходные положения Конституции осуществляется непосредственно коллегией ВККС, а не в пленарном составе.

Верховной Раде рекомендуют увеличить расходы на Высший совет правосудия и ВККС и уменьшить на осуществление правосудия

Для судов снизят расходы развития на 62 млн грн, увеличив финансирование ВСП и ВККС, а также снимут с судов 237,8 млн грн для обеспечения образовательной субвенции.

Высший совет правосудия сможет определять приоритетность рассмотрения дисциплинарных жалоб – законопроект

Приоритетность рассмотрения жалоб Совет правосудия сможет устанавливать в своем Регламенте.

В Украине введут пожизненный мониторинг чиновников, - Рада рассмотрит законопроект о PEP

«Такой пожизненный статус де-факто законсервирует сферу государственных топ-чиновников навсегда, ни один сознательный человек из частного сектора после этого не пойдет на государственную службу», - Виталий Безгин прокомментировал финальную версию законопроектов о PEP.

В Киев приехала ревизор от США – спецпредставитель Пенни Прицкер, которая будет следить за реформами в Украине

В Украину прибыла спецпредставитель от США Пенни Прицкер, которая будет отвечать за ревизию выполнения Украиной реформ, в частности судебной и правоохранительной.

  1. В Украине

В Киев прибыл с визитом глава ОБСЕ Буяр Османи, фото

13:41, 16 октября 2023
Османи побывал в одной из школ Киева, подвергшейся обстрелам со стороны россии.
В Киев прибыл с визитом глава ОБСЕ Буяр Османи, фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В понедельник, 16 октября, министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает македонское издание Сivil media, которое взяло комментарий в Османе в вагоне поезда.

Османи подчеркнул, что Украина является приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации в Европе.

«Когда под угрозой сама основа организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине – российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка», - сказал он.

Османи побывал в одной из школ Киева, подвергшейся обстрелам со стороны россии.

«Это суровое напоминание о неотложной потребности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего», - отметил глава ОБСЕ.

Политик напомнил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину. А теперь он завершает год поездкой в столицу Украины.

Османи отметил, что ОБСЕ имеет 21 проект в Украине, один из которых – разминирование. По оценкам, около 100 тысяч квадратных км в Украине загрязнены минами. Он добавил, что процесс разминирования не будет кратковременным.

«ОБСЕ закладывает фундамент и будет учитывать экологические последствия такого процесса», – сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду