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  1. В Украине

В Киеве установили хулиганов, которые из-за замечания повредили и разрисовали 8 авто: фото

22:00, 17 октября 2023
Двум парням сделали замечания из-за употребления алкоголя и шумного поведения – они решили отомстить повреждением машин.
В Киеве установили хулиганов, которые из-за замечания повредили и разрисовали 8 авто: фото
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В Киеве правоохранители установили нарушителей, повредивших восемь автомобилей на Оболони.

Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел на улице Автозаводской. Фигуранты на улице употребляли алкоголь и шумно себя вели, и получили замечание от жильца дома. В ответ товарищи разбили стекло его автомобиля, разрисовали его и намеренно повредили еще семь припаркованных рядом авто.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет», - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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