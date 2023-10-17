В Киеве установили хулиганов, которые из-за замечания повредили и разрисовали 8 авто: фото

Двум парням сделали замечания из-за употребления алкоголя и шумного поведения – они решили отомстить повреждением машин.

В Киеве правоохранители установили нарушителей, повредивших восемь автомобилей на Оболони.

Как сообщили в пресс-службе полиции, инцидент произошел на улице Автозаводской. Фигуранты на улице употребляли алкоголь и шумно себя вели, и получили замечание от жильца дома. В ответ товарищи разбили стекло его автомобиля, разрисовали его и намеренно повредили еще семь припаркованных рядом авто.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет», - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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