Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о пожизненном статусе PEP и мониторинге сделок топ-чиновников

Парламент принял закон о пожизненном статусе РЕР для топ-чиновников.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

Обязательная регистрация в Электронном суде для участия в судебных процессах - онлайн-семинар, видеотрансляция

В ходе онлайн-семинара будут разъяснены детали регистрации в Электронном кабинете для обмена процессуальными документами с судом, - видеотрансляция.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса

В план-график налоговых проверок включат юрлиц, которые выплачивают зарплату в размере меньше средней по предприятиям своей отрасли в регионе.

Как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение

С 18 октября суды смогут применять к не зарегистрировавшимся в Электронном кабинете ЕСИТС негативные процессуальные последствия в виде оставления процессуального документа без движения, его возвращения или оставления без рассмотрения.

  1. В Украине

Зеленский провел Ставку: Есть результаты уничтожения логистики окупантов, видео

14:18, 17 октября 2023
Президент отметил эффективность предоставленного партнерами оружия, благодаря которому есть результат по уничтожению баз и логистике окупантов.
Зеленский провел Ставку: Есть результаты уничтожения логистики окупантов, видео
Фото: ОП
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего и сообщил подробности в видеообращении. Он рассказал, что заслушал доклады командующих и отметил эффективность предоставленного партнерами оружия, благодаря которому есть результат по уничтожению баз и логистики оккупантов.

"Провел заседание Ставки. Важные доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы окуупантов на нашей земле. Есть результаты", - сообщил Президент.

При этом он поблагодарил некоторых партнеров Украины.

"Эффективное оружие, как мы и договаривались", – подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, также на Ставке обсудили международную политику, изменения. Были доклады чиновников и разведки.

"Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа – это важно", - отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області