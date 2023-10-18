Залужный показал запуск американских дальнобойных ракет ATACMS: видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео запуска американской дальнобойной ракеты ATACMS.
«ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку. Итого – к победе», – отметил Главнокомандующий.
На видео слышно, как украинский военный отдает приказ выполнить пуск, после чего виден сам запуск ракет ATACMS.
Ранее мы писали, что Силы спецопераций подтвердили поражение вражеских аэродромов в Бердянске и Луганске.
После этого Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине.
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