Украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy, — Федоров

Etsy специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции.

В Украине запустили платежный интерфейс Etsy Payments, объединяющий более 90 млн покупателей со всего мира и специализирующийся на продаже handmade-изделий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy.

Министр рассказал, что ранее украинцы не могли самостоятельно открывать собственные онлайн-магазины на платформе Etsy, которая объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade-изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции, поскольку на территории Украины не работал платежным. интерфейс маркетплейса.

«С запуском Etsy Payments это меняется – украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии и тому подобное. В Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также смогут управлять всей финансовой информацией своего магазина», – отметил Федоров.

Министр напомнил, что компания поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения: Etsy в марте 2022 года направила своим пользователям письмо с инструкцией, как можно поддержать украинских продавцов.

«Запуск Etsy Payments в Украине – это важная часть системной работы Минцифры по масштабированию участия украинцев в экосистеме международного e-commerce. Работаем дальше, чтобы у украинских предпринимателей было еще больше возможностей для развития», - подчеркнул Федоров.

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