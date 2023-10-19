Первое особо удобное укрытие в Киеве построили в Печерском районе, фото

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что первое удобное укрытие в Киеве на 200 человек построили в центре города – на Печерске.

Фото: Александр Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что в Киеве в Печерском районе построили удобное укрытие на 200 человек.

По его словам, там есть удобные места для сидения и сна.

"Сегодня посетил новое защитное сооружение гражданской защиты на Лютеранской, 3 в подвале жилого дома, которым может воспользоваться до 200 человек одновременно.

Все ремонтные работы проводились с соблюдением государственных строительных норм, обновлены коммуникации, установлены современные системы противопожарной безопасности и вентиляции. Есть удобные места для сидения и сна, что очень удобно во время ночных тревог", - сообщил он в Телеграм.

Фото: Александр Камышин

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