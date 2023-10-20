На Житомирщине мужчина искал в лесу грибы, а нашел склад боеприпасов, фото

Мужчина пошел за грибами в лес, где и наткнулся на «схрон».

На Житомирщине полицейские обезвредили опасный арсенал, который нашел грибник в лесу.

Так, в МВД Украины рассказали, что в Радомышльской общине мужчина пошел за грибами в лес, где и наткнулся на «схрон». Поняв, что именно он нашел, мужчина сразу же сообщил правоохранителям об этом.

Правоохранители насчитали более 700 патронов, более десятка гранатных выстрелов, более двух десятков артиллерийских выстрелов, металлические ящики с боеприпасами и многое другое.

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