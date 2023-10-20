Пятница, масло заканчивается, — Денис Малюська анонсировал новый тендер, видео

Министр оригинально анонсировал закупку 600 тонн растительного масла.

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычно анонсировал закупку растительного масла. На своей странице в Facebook чиновник обнародовал видео, в котором показал мини-бар в своем кабинете. Из бутылок с алкоголем министр вытащил бутылку масла.

«Пятница. На следующей неделе мы приобретем 600 тонн растительного масла. Как всегда дорого покупать не будем. Как обычно – на прозрачно маркет. Для этого быстро подавайте свои предложения. Хороших выходных!» – сказал министр в видео.

Ранее Денис Малюська пошутил по поводу требования партнеров о максимальной прозрачности чиновников, обнародовав фото из спальни отеля.

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