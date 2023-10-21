На Одесщину в нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели фламинго, фото

Прилетело 1 114 розовых фламинго.

Источник фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы» / Александр Бронсков

На Одесщину в национальный природный парк «Тузловские лиманы» снова прилетели розовые гости. И это не те, которые в этом году успешно загнездились в нацпарке.

Как рассказал ученый парка, прилетело 1 114 розовых фламинго. Пока это самое большое количество этих пернатых зафиксированное учеными на территории парка.

«Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году.

Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость – итальянец», – рассказывают ученые.

Как мы рассказывали, на Одесщине в колонии фламинго впервые вылупились почти две сотни птенцов.

Источник фото: Национальный природный парк «Тузловские лиманы» / Александр Бронсков

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