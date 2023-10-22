Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье, фото

Участвовавшие в тестированиях женщины положительно оценили следующие характеристики белья.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины сообщило, что поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

«Женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям», - говорится в сообщении.

Так, в Минобороны отметили, что участвовавшие в тестированиях женщины положительно оценили следующие характеристики белья:

Качественные материалы (в составе хлопок и эластан), которые хорошо «вентилируются» и отводят воду;

Удобный крой, который не ограничивает движения и подходит для использования даже в полной экипировке;

Размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;

Универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

Источник фото: Минобороны

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