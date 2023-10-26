Киевский метрополитен получил 60 вагонов из Варшавы, фото

Столичная подземка получила последнюю партию вагонов в качестве технической помощи от Польши.

Источник фото: КГГА

Киев получил 60 вагонов в рамках помощи от коллег польских коллег из Варшавы. Последний поезд из вагонов серии № 81, выведенных из эксплуатации варшавским метрополитеном, уже прибыл в Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен», – сообщили в КГГА.

Постепенный транспорт этих вагонов длился семь месяцев, как сообщено указанным предприятием.

Сейчас специалисты метрополитена активно проводят техническую оценку каждого вывезенного поезда. Важно отметить, что 80% подвижного состава, который курсирует на линиях киевского метро, изготовлено еще в советские времена и аналогичен вагонам, используемым в варшавском метрополитене. Эти вагоны имеют необходимое оборудование для проведения своевременного и надлежащего обслуживания подвижного состава столичного метро.

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