Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык», фото

Памятная монета «Украинский язык» изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен.

Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета приурочена ко Дню украинской письменности. Она изготовлена из серебра, имеет номинал в 10 гривен. Ее тираж – до 5 тысяч штук. Она продолжает серию "Духовные сокровища Украины".

На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Їˮ с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающая гнездо (как символ дома и оберег семьи).

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые используют кириллицу. Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение "наш язык Украины".

"Купить серебряную памятную монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 2500 монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продаж", - сообщили в НБУ.

Кроме того, с ноября памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Фото: НБУ

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