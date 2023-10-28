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Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

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Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

Верховный Суд высказался о порядке получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

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  1. В Украине

Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык», фото

23:27, 28 октября 2023
Памятная монета «Украинский язык» изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен.
Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Украинский язык», фото
Фото: НБУ
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Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета приурочена ко Дню украинской письменности. Она изготовлена из серебра, имеет номинал в 10 гривен. Ее тираж – до 5 тысяч штук. Она продолжает серию "Духовные сокровища Украины".

На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Їˮ с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающая гнездо (как символ дома и оберег семьи).

На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, которые используют кириллицу. Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение "наш язык Украины".

"Купить серебряную памятную монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализовано 2500 монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продаж", - сообщили в НБУ.

Кроме того, с ноября памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Фото: НБУ 

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