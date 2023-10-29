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  1. В Украине

В Одессе водитель Infiniti въехала в местный ресторан: видео

15:18, 29 октября 2023
В Одессе автомобиль врезался в ресторан и сбил, к счастью, пустой столик.
В Одессе водитель Infiniti въехала в местный ресторан: видео
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Сегодня утром в Одессе женщина за рулем автомобиля Infiniti врезалась в ресторан "TRUE", расположенный на Сабанском переулке, - сообщают местные телеграм-каналы.

Несмотря на существенные разрушения автомобиля, к счастью, в момент ДТП стол, который могли использовать, был пуст.

Однако один из клиентов заведения все же получил осколочные ранения. Также сообщается, что женщину, которая, вероятно, была виновницей аварии, госпитализировала скорая.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

 

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