В ВСУ показали новое видео работы ракет ATACMS

Украинские военные поздравили коллег с Днем ракетных войск и артиллерии. В частности, показали новые кадры работы ATACMS по вражеским целям. Видео обнародовал полковник ВСУ Анатолий Штефан.
Запуск ракет был произведен с HIMARS.
«Расчет HIMARS поздравляет всех причастных к Дню ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам», – написал Штефан.
Ранее Залужный показал запуск американских дальнобойных ракет ATACMS.
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