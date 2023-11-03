В ВСУ показали новое видео работы ракет ATACMS

Ракеты ATACMS запускали из HIMARS.

Украинские военные поздравили коллег с Днем ракетных войск и артиллерии. В частности, показали новые кадры работы ATACMS по вражеским целям. Видео обнародовал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Запуск ракет был произведен с HIMARS.

«Расчет HIMARS поздравляет всех причастных к Дню ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам», – написал Штефан.

Ранее Залужный показал запуск американских дальнобойных ракет ATACMS.

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