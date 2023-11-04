«А при чем здесь женщины?»: Денис Малюська анонсировал новые закупки, видео

Министр юстиции Денис Малюська, анонсируя закупку круп и оборудования для второго лагеря для военнопленных, сделал неожиданное заявление.

Вечером 3 ноября министр юстиции Денис Малюська опубликовал в соцсетях видео, на котором анонсировал очередную закупку. Кроме того, он сделал довольно нестандартную "подводку" к анонсу.

"Невероятное количество женщин выехало за границу. Мужчины остались. Но вместо того, чтобы думать о работе, - они думают о женщинах", - сказал Малюська.

И продолжил свой анонс заявлением о закупках: "на следующей неделе мы приобретем 7 разновидностей круп, всего 860 тонн. Как всегда на Prozorro Market, дорого покупать не будем. Подавайте свои предложения.

Так же на следующей неделе мы приобретем оборудование для нашего второго лагеря для военнопленных, который мы запускаем: промышленную стиральную машину, гладильный каток и камеру для дезинфекции одежды", - рассказал министр.

Так при чем же здесь женщины? "Я вам отвечу, а женщины, как всегда, ни при чем", - подытожил Малюська.

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