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На Львовщине юный водитель в смертельном ДТП размял машину о дерево

23:30, 4 ноября 2023
На Львовщине водитель 2006 года рождения съехал с дороги и столкнулся с деревом, пассажир скончался на месте.
На Львовщине юный водитель в смертельном ДТП размял машину о дерево
Источник фото: ГСЧС
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На Львовщине водитель 2006 года рождения совершил ДТП, в результате которого погиб пассажир того же года рождения. Об этом сообщили представители ГСЧС.

«4 ноября в 11:16 к оперативному дежурному 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в г. Дрогобыч по ул. Трускавецкой произошло дорожно-транспортное происшествие», - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехав за пределы проезжей части дороги, столкнулся с деревом.

На место происшествия выехала аварийно-спасательная группа. С помощью гидравлических инструментов было проведено деблокирование водителя и передано медикам. К сожалению, пассажир погиб на месте аварии.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

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