Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Собирай вещи и поезжай к себе в Донецк» — адвокат грубо не согласился с требованием судьи и получил проблемы

Судья обвинила львовского адвоката в разжигании национальной розни.

Поддельные судебные решения – теперь и в Сумской области

О наличии поддельного решения стало известно, когда гражданин обратился за полным текстом решения суда.

Предоставителям «кредитов до зарплаты» запретят наживаться на потребителях, - Рада рассмотрит законопроект

Также предлагается законодательно запретить рассказывать в рекламе о «легких займах на красивую жизнь».

Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон

Верховная Рада готовится принять закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Доктрина actio popularis или право подать иск в интересах публичного порядка: практика Верховного Суда

Упрощенный порядок доступа лица к суду в случае инициирования спора, связанного с проверкой административным судом законности нормативно-правового акта - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

В Киеве показали птиц, которые контролируют качество воды на очистных сооружениях: фото

13:39, 5 ноября 2023
Контролируют качество воды на очистных сооружениях лебеди, утки, цапли и другие птицы.
В Киеве показали птиц, которые контролируют качество воды на очистных сооружениях: фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киевводоканале заявили, что Бортницкая станция аэрации качественно очищает сточные воды.

Как отмечают в пресслужбе предприятия, это подтверждают не только результаты анализов, но и самые беспристрастные эксперты – дикие лебеди, поселившиеся на отводном канале БСА.

«Грационные и чистоплотные лебеди не живут в грязных водоемах, тем более при наличии выбора. Так что можем с уверенностью сказать, что очистка сточных вод на Бортницкой станции аэрации отвечает всем нормативам. Представители киевской фауны с этим соглашаются, ведь кроме лебедей здесь живут также утки, цапли и другие птицы», - сказано в сообщении.

Киевводоканал также опубликовал фото пернатых.

Фото: vodokanal.kiev.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду