В Карпатах медведи разгромили пасеку и съели мед, фото

По словам егерей, медведи, вероятно, искали пищу, ведь перед зимней спячкой нужно сформировать достаточный слой жира.

Фото: ГП Леса Украины

На территории Ясинянского филиала Карпатского лесного офиса медведи разгромили пасеку, съели мед и повредили деревья. Об этом сообщили в ГП "Леса Украины".

Егери говорят, что медведи, вероятно, искали пищу, ведь перед зимней спячкой нужно сформировать достаточный слой жира. Тем более пасека находится на высокогорье.

"Здесь чистая природа, свежий воздух, гораздо более вкусный и полезный мед. А медведи еще сладкоежки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие "поиски" пищи достаточно опасны: голодный дикий зверь может залезть и на хозяйственный двор, и даже в дом.

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