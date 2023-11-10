Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

  1. В Украине

В Карпатах медведи разгромили пасеку и съели мед, фото

23:59, 10 ноября 2023
По словам егерей, медведи, вероятно, искали пищу, ведь перед зимней спячкой нужно сформировать достаточный слой жира.
В Карпатах медведи разгромили пасеку и съели мед, фото
Фото: ГП Леса Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На территории Ясинянского филиала Карпатского лесного офиса медведи разгромили пасеку, съели мед и повредили деревья. Об этом сообщили в ГП "Леса Украины".

Егери говорят, что медведи, вероятно, искали пищу, ведь перед зимней спячкой нужно сформировать достаточный слой жира. Тем более пасека находится на высокогорье.

"Здесь чистая природа, свежий воздух, гораздо более вкусный и полезный мед. А медведи еще сладкоежки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие "поиски" пищи достаточно опасны: голодный дикий зверь может залезть и на хозяйственный двор, и даже в дом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду