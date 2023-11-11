Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины освобождения Херсона от оккупантов, видео

В прошлом году Юг убедился, что россия никогда не приходит «навсегда», сколько бы раз она это повторяла, — сказал Президент.

Фото: ОП

Сегодня, 11 ноября 2023 года, годовщина освобождения Херсона и правого берега Херсонской области. По этому случаю Президент Владимир Зеленский записал видеообращение.

Он подчеркнул, что в прошлом году Юг страны убедился, что россия никогда не приходит "навсегда", хотя неоднократно об этом говорит.

"Сегодня – первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации. Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились враждебной силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир. Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что россия никогда не приходит «навсегда», сколько бы раз она это повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда! Когда знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели", – заявил Зеленский.

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