В фотоловушку Чернобыльского заповедника попал бурый медведь, фото

По оценкам экспертов, фотографии свидетельствуют о взрослом самце.

Источник фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В фотоловушку Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попал бурый медведь. Об этом сообщили в заповеднике.

Раньше сотрудники находили его следы.

В начале ноября сотрудники научного отдела проверяли сети фотомониторинга крупных млекопитающих и обнаружили снимок животного.

«Несмотря на проблемы военного времени, самый большой хищник Европы не покинул Чернобыльский заповедник, а чувствует себя здесь как дома», – отмечают работники заповедника.

По оценкам экспертов, фотографии свидетельствуют о взрослом самце.

Фото: из фотоловушек Чернобыльского заповедника и специалистов Опачицкого и Куповатского ПНИО

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