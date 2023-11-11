В фотоловушку Чернобыльского заповедника попал бурый медведь, фото

В фотоловушку Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника попал бурый медведь. Об этом сообщили в заповеднике.
Раньше сотрудники находили его следы.
В начале ноября сотрудники научного отдела проверяли сети фотомониторинга крупных млекопитающих и обнаружили снимок животного.
«Несмотря на проблемы военного времени, самый большой хищник Европы не покинул Чернобыльский заповедник, а чувствует себя здесь как дома», – отмечают работники заповедника.
По оценкам экспертов, фотографии свидетельствуют о взрослом самце.
Фото: из фотоловушек Чернобыльского заповедника и специалистов Опачицкого и Куповатского ПНИО
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